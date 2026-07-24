Nazionale altro no per Maldini e Leonardo | Buffon non tornerà in azzurro

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa dieci giorni fa, Maldini e Leonardo hanno contattato Gianluigi Buffon per proporgli un ruolo più attivo rispetto a quello precedente. Tuttavia, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale ha rifiutato l’offerta e non tornerà a giocare con la nazionale italiana. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport.

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Gianluigi Buffon non tornerà in azzurro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, circa dieci giorni fa Maldini e Leonardo hanno contattato l'ex portiere della Juventus e della Nazionale per un ruolo ancora più attivo rispetto a quello avuto in passato. Buffon era stato nominato capo-delegazione nel 2023 con l'arrivo di Luciano Spalletti per poi dimettersi ad aprile 2026 a seguito della disfatta di Zenica, visto che era stato uno dei principali sponsor di Rino Gattuso come ct., Il classe '78 ha ascoltato la proposta che Malagò gli ha recapitato tramite i due ex Milan ma alla fine, dopo qualche giorno di riflessione, ha preferito declinare, non senza rimpianti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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