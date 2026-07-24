Gigi Buffon ha rifiutato l'offerta di Paolo Maldini e Leonardo di unirsi allo staff tecnico della nazionale. La proposta è stata avanzata circa dieci giorni fa, dopo il suo ruolo di capo-delegazione con il commissario tecnico attuale. Buffon, con 176 presenze in nazionale e protagonista nel Mondiale 2006, ha scelto di non accettare l’incarico, senza specificare i motivi della decisione.

Gigi dice no. A malincuore, ma no. Una decina di giorni fa Paolo Maldini e Leonardo hanno contattato Gigi Buffon, uno dei simboli storici del nostro calcio, 176 presenze in azzurro (record), portiere mondiale nel 2006 in Germania, rientrato nel 2023 da capo-delegazione con Spalletti ct. Buffon, sponsor di Gattuso, s’era dimesso dopo la Bosnia. L’idea del nuovo direttore tecnico del presidente Malagò era riportarlo nella Nazionale nascente. Con un ruolo ancora più “attivo” che in passato. Non tutte le nazionali possono permettersi uno come Buffon che ha visto tutto, Mondiali ed Europei, Champions e anche Serie B. È stato proprio Malagò ad anticipargli la chiamata di Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Italia, Buffon dice no alla chiamata di Maldini e Leonardo. I motivi della scelta

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Buffon Is Sleeping While Maldini Does His Job.

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