Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico della Nazionale italiana, mentre Leonardo ricoprirà il ruolo di advisor del nuovo progetto. L’accordo è stato confermato ufficialmente e segna l’inizio di una nuova fase per la squadra azzurra, con due figure di spicco del calcio internazionale coinvolte nel rilancio. La collaborazione mira a definire le strategie e a rafforzare il percorso della nazionale.

di Alberto Petrosilli Accordo ufficiale: Paolo Maldini direttore tecnico, Leonardo advisor del nuovo corso dell’Italia. La Nazionale italiana apre una nuova fase della propria storia con due figure di grande prestigio del calcio internazionale. Paolo Maldini è stato nominato nuovo direttore tecnico, una scelta che segna l’inizio di un progetto ambizioso volto a rilanciare il movimento azzurro. L’intesa è stata ufficializzata dal presidente Giovanni Malagò, che ha confermato la notizia attraverso una dichiarazione all’ ANSA. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Accanto all’ex capitano del Milan ci sarà anche Leonardo, che assumerà il ruolo di advisor della Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Maldini e Leonardo guidano la rinascita della Nazionale: prende forma il nuovo progetto azzurro

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