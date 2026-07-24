Nations League | Italia-Francia si giocherà il 12 novembre a Milano

La partita di Nations League tra Italia e Francia si giocherà il 12 novembre alle 20 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Questa è l’ultima gara del girone della Nazionale.

È stata definita anche l'ultima sede di gara del girone della Nazionale: sarà lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano ad ospitare giovedì 12 novembre (ore 20.45) Italia-Francia, penultimo incontro della Nazionale nel Gruppo 1 della Lega A della Nations League. Gli azzurri faranno il loro esordio il 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma per poi affrontare il 28 la Turchia all'Ataturk Spor Kompleksi di Bursa. L'Italia - che venerdì 2 ottobre farà visita ai Bleus allo Stade de France di Saint-Denis - chiuderà la prima finestra stagionale dedicata alle nazionali tornando ad affrontare la Turchia il 5 ottobre allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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