Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Milano per detenzione di droga a fini di spaccio. La polizia ha trovato la cocaina nascosta dietro un altarino in un’abitazione. La sostanza stupefacente è stata sequestrata durante un controllo. L’arresto è stato effettuato sul posto, e il soggetto è stato portato in carcere. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.

È scattato un arresto a Milano dove un cittadino italiano di 29 anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che la droga è stata rinvenuta nascosta dietro un altarino domestico. Il fermo e i primi sospetti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella serata di mercoledì 22 luglio. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, quando hanno notato il giovane in via Ponale. Il 29enne è stato fermato mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Nascondeva a Milano la cocaina in un altarino religioso, 29enne arrestato

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