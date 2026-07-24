Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Milano dopo che gli agenti hanno scoperto 107 grammi di cocaina nascosta in un altarino dietro statuette religiose. La sostanza stupefacente, probabilmente accumulata nel tempo, è stata sequestrata durante una perquisizione domiciliare. L’arresto è stato effettuato per detenzione ai fini di spaccio.

Nascondeva la cocaina in un altarino a casa sua, dietro le statuette religiose probabilmente accumulate lì negli anni da qualche persona anziana. Per questo la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un italiano di 29 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ha sequestrato 107 grammi di cocaina. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro, durante un servizio di controllo del territorio per il contrasto dello spaccio, in via Ponale hanno fermato il 29enne che si stava spostando su un monopattino elettrico. L'uomo si è mostrato subito particolarmente nervoso e i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione nel suo appartamento in via Antonio Lissoni. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Milano, 29enne nascondeva la cocaina in casa in un altarino dietro le statuette religiose: arrestato

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