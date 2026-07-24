Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Milano perché trovato in possesso di 107 grammi di cocaina nascosta tra statuette religiose su un altarino in casa sua. La Polizia di Stato ha sequestrato la droga e portato in carcere il 29enne, ritenuto coinvolto nella detenzione ai fini di spaccio. La scoperta è avvenuta durante un controllo in un’abitazione nel capoluogo lombardo.

Milano – Nascondeva la cocaina in un altarino a casa sua, tra statuette religiose. Per questo la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 29 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ha sequestrato 107 grammi di cocaina. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro, durante un servizio di controllo del territorio per il contrasto dello spaccio, in via Ponale hanno fermato il 29enne che si stava spostando su un monopattino elettrico. L'uomo si è mostrato subito particolarmente nervoso e i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione nel suo appartamento, nella vicina via Antonio Lissoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cocaina nascosta tra le statuette religiose di un altarino: arrestato 29enne

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Video Polizia:cocaina nascosta nellaltarino dietro le statuette religiose la Polizia arresta 29enne

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