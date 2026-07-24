Nasce Valore Venezia il nuovo strumento finanziario di Banca Ifis per le Pmi venete attive nell’economia della Bellezza

Notizia in breve

È stato presentato “Valore Venezia”, uno strumento finanziario pensato per le piccole e medie imprese del Veneto impegnate nell’ambito della Bellezza. La banca ha creato questa soluzione per sostenere le aziende locali, offrendo nuove opportunità di finanziamento e rafforzando la presenza nel territorio. L’iniziativa mira a favorire la crescita delle imprese venete attraverso strumenti dedicati e mirati.