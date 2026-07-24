Nasce Valore Venezia il nuovo strumento finanziario di Banca Ifis per le Pmi venete attive nell’economia della Bellezza
È stato presentato “Valore Venezia”, uno strumento finanziario pensato per le piccole e medie imprese del Veneto impegnate nell’ambito della Bellezza. La banca ha creato questa soluzione per sostenere le aziende locali, offrendo nuove opportunità di finanziamento e rafforzando la presenza nel territorio. L’iniziativa mira a favorire la crescita delle imprese venete attraverso strumenti dedicati e mirati.
Banca Ifis rafforza la propria vicinanza alle imprese del Veneto con un nuovo strumento finanziario interamente dedicato al supporto e alla crescita del tessuto produttivo locale. La Banca ha dato vita a “Valore Venezia”, un programma di finanziamento dedicato a sostenere gli investimenti per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del Veneto attive nei settori dell’economia della Bellezza. Banca Ifis al fianco delle pmi venete. Valore Venezia si sviluppa attraverso un plafond di finanziamenti a medio-lungo termine con condizioni agevolate, accesso alla garanzia del Fondo Centrale e un iter di delibera dedicato, pensato per assicurare tempi di risposta rapidi e ampia flessibilità nell’accesso al credito per lo sviluppo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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