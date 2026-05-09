Banca Ifis punta sulle PMI | piano per vendere i crediti deteriorati

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banca italiana ha annunciato un piano per vendere i crediti deteriorati, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione finanziaria. La decisione riguarda principalmente prestiti concessi alle piccole e medie imprese, che potrebbero beneficiare di un miglior accesso al credito in futuro. Tuttavia, i margini di profitto sui crediti deteriorati stanno diminuendo rapidamente a causa della riduzione dei prezzi di vendita di questi asset.

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