Ecco il valore del legno nell’economia circolare

Il Rapporto 2026 sull’economia circolare in Italia evidenzia come il nostro Paese si posizioni al primo posto nell’utilizzo di materiali riutilizzati e nella trasformazione di materie prime, rispetto alle altre economie dell’Unione Europea. I dati mostrano una superiore capacità di riuso e riciclo nel settore del legno, confermando l’importanza di questa filiera per l’economia circolare nazionale. La relazione si concentra sulla gestione sostenibile delle risorse e sulle pratiche di riutilizzo adottate nel settore.

Il Rapporto 2026 sull’economia circolare in Italia conferma il primato del nostro Paese nella circolarità dei materiali riutilizzati e nelle materie prime trasformate rispetto alle principali economie dell’Unione Europea. Così pure per l’impatto ambientale generato dai materiali, che in Italia è stato, nel 2024, di circa 10 tonnellate per abitante, contro una media europea di 13,7 e con Francia e Germania che registrano valori più elevati (rispettivamente 12,9 e 11,7). Ma è nel riciclo che l’Italia supera nettamente la media Ue (41,2%), con un tasso di oltre l’85%. E negli imballaggi si attesta al 76,7%, oltrepassando con anni di anticipo gli obiettivi di riciclo fissati dalla direttiva europea al 2030. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Rilegno, 'il riciclo del legno oltre il 69%, cresce la filiera'

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