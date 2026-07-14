Nella corsa per il nuovo allenatore della nazionale italiana, le quotazioni di Andrea Pirlo sono salite improvvisamente, facendo crollare le scommesse su altri candidati. Dopo mesi di trattative e ipotesi, tra cui quelle di Conte, Mancini e Guardiola, la federazione sembra orientata a puntare sul campione del mondo del 2006. La scelta potrebbe essere ufficializzata nelle prossime settimane.

E se alla fine la spuntasse Andrea Pirlo? In una corsa per la panchina azzurra ricca di colpi di scena e continui ribaltoni, tra le ipotesi Conte e Mancini e il sogno Guardiola, alla fine la federazione potrebbe decidere di affidare il nuovo corso a uno dei Campioni del mondo del 2006. E anche i bookmaker cominciano a crederci: nelle ultime ore le quote di Pirlo allenatore dell'Italia sono crollate sui banchi dei principali siti di scommesse. La nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della nazionale e di Leonardo come advisor apre nuovi clamorosi scenari nella corsa al ruolo di ct. Se fino a pochi giorni fa i nomi di Mancini e Conte sembravano essere in pole per la panchina azzurra, nelle ultime si fanno sempre più largo nuove ipotesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Colpo di scena Italia: e se il nuovo ct fosse Pirlo? Crollano le quote

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