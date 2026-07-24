Nasce a Bologna l’atelier Tubertini Dove cultura e arte diventano metodo

A Bologna è stato inaugurato l’atelier Tubertini, uno spazio che combina cultura e arte. La struttura funge da centro di formazione, luogo per eventi e studio di consulenza. L’obiettivo dichiarato è favorire incontri tra diverse competenze, idee e relazioni, creando un punto di riferimento per lo sviluppo personale e professionale. L’atelier si propone come un ambiente di confronto e crescita, con un focus su metodi e approcci legati alla cultura e all’arte.

Spazio per eventi, centro di formazione e studio di consulenza. Atelier Tubertini nasce a Bologna come punto di incontro tra competenze, idee e relazioni, con l’obiettivo di promuovere nuovi percorsi di crescita umana e professionale. Il progetto porta la firma di Anna Capraro e ha sede all’interno di Palazzo Tubertini, edificio settecentesco tra via Oberdan e l’antico vicolo della Mandria. Ricostruito nel 1770 su progetto dell’architetto Giandomenico Dotti, custodisce secoli di storia bolognese. Oggi riacquista energia accogliendo un progetto imprenditoriale che non ha uguali in Italia. Gli ambienti di Atelier Tubertini, distribuiti su due livelli, sono caratterizzati da materiali e colori naturali, volumi morbidi e un’illuminazione che trasmette serenità e favorisce la concentrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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