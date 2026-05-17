Atri rinace Santa Giusta | nasce l’atelier di arte sacra Porta del Cielo

Atri, una chiesa romanica abbandonata dal 1960, è stata riqualificata diventando l’atelier di arte sacra chiamato Porta del Cielo. La trasformazione è stata condotta da un gruppo di artisti e artigiani che hanno portato nuova vita all’edificio, situato tra gli ulivi. L’intervento ha permesso di recuperare e valorizzare l’antica struttura, creando uno spazio dedicato alla produzione e all’esposizione di opere sacre di livello internazionale. Ora, la chiesa riaperta si presenta come un luogo di incontro per artisti e visitatori.

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? Punti chiave Come può un rudere abbandonato dal 1960 diventare un atelier internazionale?. Chi ha guidato la trasformazione di questa chiesa romanica tra gli ulivi?. Quali fondi europei hanno permesso il recupero di questo sito rurale?. Come influirà questo nuovo centro artistico sul legame tra Abruzzo e Francia?.? In Breve Restauro finanziato tramite fondi PNRR e Regione Abruzzo per la rigenerazione rurale.. Partecipazione di sindaco Ferretti, consigliera Rossi e parroco Don Bonomo all'inaugurazione.. Primo corso di iconografia previsto tra il 19 e il 23 maggio 2026.. Mostra dedicata alle icone programmata presso il museo di Chambéry tra maggio e novembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atri, rinace Santa Giusta: nasce l’atelier di arte sacra Porta del Cielo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Hervé Tullet a Cattolica, piazza trasformata in un atelier a cielo apertoDa a “Zonzo su uno scarabocchio” a passeggiare tra opere d’arte in “Un atelier grande come una piazza”. ’Impronte d’acqua’, il paesaggio diventa un atelier a cielo apertoIl paesaggio spezzino come un atelier a cielo aperto, per esplorare le tecniche della pittura en plein air.