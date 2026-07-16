A Bologna nasce Atelier Tubertini | il progetto di Anna Capraro dove cultura e arte diventano metodo per persone e imprese

Da corrieredibologna.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna è stato inaugurato Atelier Tubertini, un progetto di Anna Capraro che mira a creare uno spazio dedicato al dialogo tra arte, cultura, musica e professioni. L’obiettivo è facilitare incontri e scambi tra persone e imprese, valorizzando la contaminazione tra diversi saperi. La struttura si inserisce in un contesto urbano noto per la sua propensione a unire discipline diverse. La nascita di questo spazio si inserisce in un circuito di iniziative volte a promuovere l’interazione tra settori creativi e professionali.

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In una città che fa della contaminazione tra saperi uno dei suoi punti di forza, nasce un nuovo luogo che punta a favorire il dialogo tra arte, cultura, musica e mondo delle professioni. È stato inaugurato nei giorni scorsi Atelier Tubertini, all'interno dell’omonimo palazzo storico del centro di Bologna.  Uno spazio pensato per ospitare incontri, podcast, performance artistiche e momenti di confronto tra professionisti, studenti, imprese e cittadini. «Atelier Tubertini è il risultato di un viaggio durato oltre ventitré anni - Anna Capraro sceglie di partire dalla propria storia per raccontare il suo progetto -. Ho lasciato Aquino con un sogno molto semplice, costruire un futuro diverso». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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