Il mercato a Napoli è fermo e ci sono diverse situazioni da risolvere. Giovanni Manna ha commentato le dichiarazioni di Kevin De Bruyne, affermando che se il giocatore dovesse lasciare la squadra, sarà una decisione presa dalla società. Manna ha inoltre sottolineato che, al momento, De Bruyne non può andare via e che le scelte vengono fatte dall’ente responsabile. Le dichiarazioni sono arrivate in risposta a eventuali malumori del calciatore.

“Se va via, lo decidiamo noi. E non va via”. È il sunto del sunto delle parole di Giovanni Manna, che di fatto ha voluto rispondere davanti a tutti a un potenziale malessere di Kevin De Bruyne. Ma è reale, il malessere? E soprattutto: cosa vuole fare Massimiliano Allegri con De Bruyne? Bisogna intanto ripartire da qualche mese fa, quando il belga disse chiaramente che non aveva apprezzato troppo l’impronta difensivista del gioco di Antonio Conte. E che quello che aveva vissuto era stato un anno particolarmente difficile. A questo secondo punto, poco da dire: era arrivato con tantissimo entusiasmo, ma l’infortunio muscolare che ha subito in autunno di fatto l’ha messo fuori dai giochi per quasi tutto il campionato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Napoli, mercato bloccato e tante situazioni da gestire. Manna contro De Bruyne: “Non ho apprezzato certe sue dichiarazioni. Decide la società cosa fare”

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