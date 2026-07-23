Il direttore sportivo del Napoli ha dichiarato che Kevin De Bruyne resterà in squadra, ma non ha apprezzato le sue recenti dichiarazioni pubbliche. Per quanto riguarda Romelu Lukaku, sono previste ulteriori valutazioni prima di prendere decisioni definitive. Il club continua la preparazione a Dimaro in vista dell'inizio della stagione, concentrandosi su possibili rinforzi per la rosa di Max Allegri.

Il Napoli a Dimaro continua la preparazione per l'inizio del campionato e studia le strategie migliori per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri. Ecco le parole del direttore sportivo Manna sugli argomenti di maggiore attualità in casa azzurra., Alla luce di problemi in difesa, state ragionando sul prendere un difensore centrale? Gatti è un'idea?, "L'infortunio di Buongiorno ci ha colti alla sprovvista e Beukema dovrebbe tornare nel giro di qualche settimana. Stiamo facendo delle considerazioni ma non abbiamo fretta. Noi monitoriamo tutto e saremo attenti fino alla fine"., Dovrete lavorare maggiormente sulla... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Napoli, parla il ds Manna: "De Bruyne resta, ma non ho gradito le sue dichiarazioni. Lukaku? Faremo delle valutazioni"

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