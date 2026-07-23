Il direttore sportivo ha commentato le dichiarazioni di Kevin De Bruyne, affermando di non averle apprezzate. Ha spiegato che, una volta firmato il contratto, la decisione sulla permanenza o sul trasferimento spetta alla società. La discussione si è concentrata sul futuro del centrocampista belga, senza ulteriori dettagli su eventuali trattative o decisioni imminenti.

Il ds Manna ha parlato in conferenza stampa e tra i tanti temi toccati, inevitabile il discorso sia caduto anche su Kevin De Bruyne e sul futuro del centrocampista belga. A tal riguardo, però, nessun dubbio da parte del dirigente. “ De Bruyne l’anno scorso ha sposato questo progetto firmando un biennale più opzione. L’anno scorso si è fatto male, fino a quando c’era, è stato utile. Quando firmano, firmano, poi è la società che decide cosa si fa. Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ha parlato con lui come non ha fatto con nessun altro. Quando arriverà si metterà a disposizione”. Manna su De Bruyne: “E’ un campione”. Il ds Manna ha... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna su De Bruyne: “Non ho gradito le sue parole. I calciatori quando firmano, firmano. Poi decide la società”

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MANNA risponde su DE BRUYNE: Non ho gradito le sue parole

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