Il Napoli potrebbe dover affrontare la partita contro il Genoa senza Beukema, che è in forse dopo un infortunio. La difesa del team appare fragile, con il difensore centrale Buongiorno indisponibile e Gatti non ancora disponibile. La squadra necessita di un difensore forte, preferibilmente mancino, per rafforzare la linea difensiva dopo l’assenza di Ferragosto. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti ancora da definire.

La difesa del Napoli sembra un Pronto Soccorso. Il Napoli ha bisogno di un difensore centrale, possibilmente mancino. Buongiorno starà fuori non si sa per quanto tempo e poi comunque si fa male ogni tre per due. Obaretin non resterà a Napoli e probabilmente nemmeno Marianucci. A tutto questo va aggiunto che a Beukema non sono bastati due mesi per smaltire la tendinite, segno che deve stare proprio male. Se rientra in gruppo diciamo il 10 agosto, è tutto da stabilire che possa essere disponibile per la prima di campionato il 22 contro il Genoa. Quindi al momento, se Allegri dovesse confermare la difesa a quattro, a Genova giocherebbero Rrahmani e Olivera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, meglio un difensore forte dopo Ferragosto che Gatti adesso (per Genoa-Napoli prima è in forse Beukema)

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