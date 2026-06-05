Alle 18.30 si terrà l’elaborazione del calendario di Serie A per la stagione 2026-2027. Il Napoli dovrebbe affrontare nelle prime tre partite Genoa, Como e Inter, con quest’ultima alla terza giornata. La presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli è prevista per questa stagione.

Inizio da paura per il Napoli di Allegri. La prima è in casa del Genoa il 23 agosto. Dopodiché alla seconda giornata Napoli-Como e alla terza Inter-Napoli. Peggio non poteva andare ma tanto prima o poi il Napoli dovrà incontrarle tutte. Meglio partire sapendo che non si potranno commettere passi falsi. Il Napoli affronterà questo inizio di campionato con Massimiliano Allegri in panchina. È lui il prescelto anche se non ha ancora firmato. Succede ad Antonio Conte che in due anni ha portato a casa un primo e un secondo posto. I campioni d'Italia - com'è stranoto - sono i nerazzurri dell'Inter. Come anticipato da De Laurentiis, il Napoli giocherà la prima partita fuori casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, inizio da paura per Allegri. La prima è Genoa-Napoli poi Napoli-Como e Inter-Napoli alla terza (LIVE)

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