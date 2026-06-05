Napoli inizio tostissimo per Allegri La prima è Genoa-Napoli poi Napoli-Como e Inter-Napoli alla terza LIVE

Il Napoli inizierà la stagione con partite contro Genoa, Como e Inter. La prima gara è prevista contro il Genoa, seguita da quella contro il Como e, alla terza giornata, l’incontro con l’Inter. Alle 18.30 si svolgerà l’elaborazione del calendario di Serie A per il campionato 2026-2027. La squadra dovrebbe essere allenata da Massimiliano Allegri durante questa stagione.

Alle 18.30 è prevista l’elaborazione del calendario di Serie A per la stagione 2026-2027. Stagione che il Napoli dovrebbe giocare con Massimiliano Allegri in panchina. Il condizionale è d’obbligo visto che la firma ancora non c’è e non si sa quando ci sarà. Ma è lui il prescelto. Succede ad Antonio Conte che in due anni ha portato a casa un primo e un secondo posto. I campioni d’Italia – com’è stranoto – sono i nerazzurri dell’Inter. Come anticipato da De Laurentiis, il Napoli giocherà la prima partita fuori casa. Prima giornata: Genoa-Napoli Seconda giornata: Napoli-Como Terza: Inter-Napoli Quarta Quinta Sesta Settima Ottava Nona Decima Undicesima Dodicesima 13esima 14esima 15esima 16esima 17esima 18esima 19esima 20esima 21esima 22esima 23esima 24esima 25esima L'articolo Napoli, inizio tostissimo per Allegri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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