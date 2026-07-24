Il Napoli ha venduto Alessio Zerbin e Luis Hasa al Frosinone con trasferimenti a titolo definitivo. La conferma ufficiale è arrivata dal direttore sportivo del club ciociaro, che ha annunciato l’acquisto dei due giocatori durante la sessione di mercato estiva. Zerbin e Hasa sono quindi passati al Frosinone in modo definitivo, senza clausole di prestito o altre formule.

Alessio Zerbin e Luis Hasa passano al Frosinone a titolo definitivo. L’annuncio ufficiale arriva dal direttore sportivo dei ciociari Renzo Castagnini, che ha confermato i due colpi dal Napoli nella sessione di mercato estiva. Castagnini: “Zerbin e Hasa arrivano a titolo definitivo”. Il ds del Frosinone ha rilasciato dichiarazioni ufficiali: “ Zerbin è già arrivato, Hasa arriverà oggi pomeriggio per cui abbiamo perfezionato ciò tutto col Napoli e con i giocatori”, Entrambi gli acquisti sono stati completati come trasferimenti a titolo definitivo, non prestiti. Si tratta di due operazioni che alleggeriscono la rosa azzurra in un momento in cui il Napoli deve sfoltire l’organico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, la doppia cessione è confermata dal ds: “Trasferimento a titolo definitivo”

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