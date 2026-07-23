Mercato Napoli cessione a titolo definitivo | arriva l’ufficialità

Christian Torre lascia definitivamente il Napoli per il Catania con un contratto biennale. L’esterno classe 2007 chiude un capitolo alla società azzurra dopo due stagioni nelle giovanili partenopee. Torre al Catania: il trasferimento ufficiale. Il Catania ha annunciato l’acquisizione dei diritti sportivi di Christian Torre attraverso un comunicato ufficiale. L’accordo prevede un legame fino al 30 giugno 2028. Torre, nato a Napoli il 7 gennaio 2007, ha sottoscritto un contratto biennale con la società etnea, sancendo la fine della sua esperienza nel settore giovanile del Napoli. Nella scorsa stagione l’esterno ha collezionato 26 presenze con l’Under 19 del Napoli tra Youth League e Primavera 1. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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