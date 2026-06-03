napoli riscattato hojlund a titolo definitivo dal manchester united

Il Napoli ha completato l'acquisto di Hojlund dal Manchester United con un trasferimento a titolo definitivo. La conferma dell'operazione è stata comunicata ufficialmente. Il giocatore lascia il club inglese e si trasferisce in Italia, dove vestirà la maglia partenopea. La durata del contratto e l'importo dell'accordo non sono stati resi noti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli ha acquistato a titolo definitivo Hojlund dal Manchester United. Ne dà comunicazione la Società partenopea in una nota in cui è spiegato che “sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Hojlund dal Manchester United Football Club”. Con la qualificazione alla Champions League della prossima stagione si è concretizzato quanto previsto in una clausola del contratto che aveva legato il calciatore danese al Napoli nella scorsa estate e che prevedeva l’obbligatorietà del riscatto in caso di qualificazione alla principale rassegna calcistica continentale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Il Napoli riscatta definitivamente Rasmus Hojlund

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UFFICIALE: Il Napoli ha riscattato Hojlund dal Manchester United per 44M #Calciomercato #3giugno #Napoli #MUFC #Hojlund x.com

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