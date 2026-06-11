La Lazio ha pubblicato un comunicato ufficiale per smentire le voci circolate nelle ultime ore. La società ha specificato che non ci sono trattative in corso per la cessione del club e che non è in vendita. Nessun accordo o dialogo con potenziali acquirenti è stato avviato, confermando che la proprietà attuale resta invariata. La comunicazione intende chiarire la situazione e mettere fine alle speculazioni.

Comunicato ufficiale della Lazio: chiarimenti sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore. La società non è in vendita. La S. S. Lazio S.p.A. interviene ufficialmente per fare chiarezza sulle numerose indiscrezioni diffuse da alcuni organi di informazione e canali social riguardo una presunta vendita del club. La società smentisce categoricamente tutte le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, precisando che non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla cessione della società. LEGGI ANCHE: le ultime notizie notizie in Serie A Nel comunicato viene inoltre sottolineato che non sono stati firmati accordi, intese o impegni di alcun genere relativi al trasferimento, totale o parziale, della proprietà del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Calcionews24.com - La Lazio smentisce le voci sulla cessione del Club: nessuna trattativa in corso. Il comunicato ufficiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lazio, arriva l’annuncio ufficiale: Polymarket nuovo main sponsor. Ecco il comunicato del club

Ranieri Roma, ufficiale la separazione: c’è anche la conferma di Gasperini sulla panchina. Il comunicato del club giallorossoIl club giallorosso ha annunciato ufficialmente la separazione dall’allenatore Ranieri.

Temi più discussi: Offerta da 450 milioni per la Lazio? La risposta del club biancoceleste; Lotito non vende la Lazio e scrive ai tifosi: Torniamo a parlarci, vi ho sempre rispettato. No a fondi che speculano, il mio progetto è...; La S.S. Lazio smentisce la ricostruzione di Luigi Bisignani su Il Tempo. Nessuna offerta da 450 mln di euro ricevuta da JP Morgan.; Valmontone 1921, Bucci smentisce tutto: nessuna trattativa con Reggina e Ancona, mandato ai legali.

Calcio e Finanza smentisce un preaccordo firmato per la cessione della Lazio ma preannuncia una lettera di Lotito ai tifosi per provare a convincerli ad abbonarsi. Noi come Calcio e Finanza siamo partiti dal fatto che il titolo della Lazio stava guadagnando m x.com

Lazio, smentite le voci di cessioni del club: Non esiste nessuna trattativa in corsoIn relazione alle notizie e alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione e canali social riguardanti una presunta cessione della S.S. Lazio, la Società smentisce categ ... corrieredellosport.it

Parmigiano ,un altro ATTORRE che a veduto lanima al diavolO...... SVEGLIAAAAAAA ,LE FASCE DI VANALEN NON SI POSSONNO SUPERAREEE ,a chuest ora avevamo le poscine e li hotel a 5 stelle suLla luna............ SVEGLIAAAAAAAA : r/QuandoCeraloS reddit

La Lazio è stata venduta? Ecco il comunicato ufficialeIn relazione alle notizie e alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione e canali social riguardanti ... laziopress.it