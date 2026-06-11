La Lazio smentisce le voci sulla cessione del Club | nessuna trattativa in corso Il comunicato ufficiale

Da calcionews24.com 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Lazio ha pubblicato un comunicato ufficiale per smentire le voci circolate nelle ultime ore. La società ha specificato che non ci sono trattative in corso per la cessione del club e che non è in vendita. Nessun accordo o dialogo con potenziali acquirenti è stato avviato, confermando che la proprietà attuale resta invariata. La comunicazione intende chiarire la situazione e mettere fine alle speculazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Comunicato ufficiale della Lazio: chiarimenti sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore. La società non è in vendita. La S. S. Lazio S.p.A. interviene ufficialmente per fare chiarezza sulle numerose indiscrezioni diffuse da alcuni organi di informazione e canali social riguardo una presunta vendita del club. La società smentisce categoricamente tutte le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, precisando che non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla cessione della società. LEGGI ANCHE: le ultime notizie notizie in Serie A Nel comunicato viene inoltre sottolineato che non sono stati firmati accordi, intese o impegni di alcun genere relativi al trasferimento, totale o parziale, della proprietà del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

la lazio smentisce le voci sulla cessione del club nessuna trattativa in corso il comunicato ufficiale
© Calcionews24.com - La Lazio smentisce le voci sulla cessione del Club: nessuna trattativa in corso. Il comunicato ufficiale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lazio, arriva l’annuncio ufficiale: Polymarket nuovo main sponsor. Ecco il comunicato del club

Ranieri Roma, ufficiale la separazione: c’è anche la conferma di Gasperini sulla panchina. Il comunicato del club giallorossoIl club giallorosso ha annunciato ufficialmente la separazione dall’allenatore Ranieri.

Temi più discussi: Offerta da 450 milioni per la Lazio? La risposta del club biancoceleste; Lotito non vende la Lazio e scrive ai tifosi: Torniamo a parlarci, vi ho sempre rispettato. No a fondi che speculano, il mio progetto è...; La S.S. Lazio smentisce la ricostruzione di Luigi Bisignani su Il Tempo. Nessuna offerta da 450 mln di euro ricevuta da JP Morgan.; Valmontone 1921, Bucci smentisce tutto: nessuna trattativa con Reggina e Ancona, mandato ai legali.

la lazio smentisce leLazio, smentite le voci di cessioni del club: Non esiste nessuna trattativa in corsoIn relazione alle notizie e alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione e canali social riguardanti una presunta cessione della S.S. Lazio, la Società smentisce categ ... corrieredellosport.it

la lazio smentisce leLa Lazio è stata venduta? Ecco il comunicato ufficialeIn relazione alle notizie e alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione e canali social riguardanti ... laziopress.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web