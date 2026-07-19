Il Calcio Napoli di Max Allegri prosegue il ritiro a Dimaro con Politano e Vergara assenti. Politano si è fermato a causa di una contusione all’anca, Vergara per influenza. Lucca ha lasciato la seduta dopo aver subito una botta al piede sinistro. La squadra si allena nel terzo giorno di ritiro in Val di Sole.

Il Calcio Napoli di Max Allegri continua ad allenarsi in Val di Sole. Contusione all’anca per Politano, influenza per Vergara, mentre Lucca si è fermato per una botta al piede sinistro. Terzo giorno di ritiro a Dimaro per il Calcio Napoli di Massimiliano Allegri, ma dall’infermeria continuano ad arrivare segnali da monitorare. Alla seduta di allenamento in Val di Sole non hanno preso parte Matteo Politano e Antonio Vergara. Lorenzo Lucca, invece, ha lasciato il campo in anticipo dopo una botta al piede sinistro. Assente anche Vergara, fermato dall’influenza e quindi non a disposizione dello staff tecnico per la seduta odierna. Due defezioni che Allegri dovrà valutare nelle prossime ore, in attesa di capire quando i due calciatori potranno tornare regolarmente in gruppo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Calcio Napoli, terzo giorno di ritiro a Dimaro: Politano e Vergara assenti, Lucca lascia prima la seduta

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Nel secondo giorno del ritiro di Dimaro, il Napoli è sceso in campo per la 2 seduta di allenamento.

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