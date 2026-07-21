Nel quinto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida, il Napoli ha svolto una seduta mattutina dedicata alla preparazione precampionato. Durante l’allenamento, sono stati inseriti esercizi personalizzati per i portieri Alisson, impegnato in esercizi specifici, e Spinazzola, coinvolto in sessioni dedicate. La squadra ha lavorato sul campo, seguendo programmi individuali e di gruppo, in vista delle prossime partite ufficiali.

Seduta mattutina nel quinto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida, sede della prima parte del lavoro precampionato per il Napoli. Lavoro personalizzato per Alisson e Spinazzola. Dimaro, quinto giorno: il report su Alisson e Spinazzola. Si legge sul sito Gli azzurri proseguono gli allenamenti alla SKI.IT Arena di Dimaro. Al mattino il gruppo ha effettuato torello e sviluppi offensivi in campo. Chiusura di sessione con una serie di esercitazioni su palla inattiva. Alisson e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra in via precauzionale. Nel pomeriggio seconda sessione di giornata. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, quinto giorno di ritiro a Dimaro: lavoro personalizzato per Alisson e Spinazzola

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Il resoconto del quinto giorno del ritiro del Napoli a Dimaro con Gianluca Gifuni

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