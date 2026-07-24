Il Fenerbahçe ha manifestato l'interesse a ingaggiare Romelu Lukaku e ha programmato una visita in Italia durante il fine settimana per discutere l'operazione. Il club turco intende rafforzare il reparto offensivo con l’attaccante belga, considerato una priorità nel mercato di gennaio. La società ha già preso contatti e si sta preparando a fare un’offerta concreta per il giocatore.

Il Fenerbahce vuole Romelu Lukaku ed è deciso a fare sul serio. Il club turno ha intenzione di rinforzare il proprio reparto offensivo con Big Rom e nel week end ha pronta una spedizione in Italia. Lo riporta il portale turco Fotomaç che svela come il ds Oguz Cetin proverà a chiudere il trasferimento del centravanti belga. L’incontro con la dirigenza azzurra servirà al Fenerbahce per capire la situazione relativa a Lukaku e soprattutto conoscere la cifra richiesta dal Napoli per la sua cessione. Club azzurro che, da par suo, non ha alcuna intenzione di svenderlo nonostante il contratto dell’attaccante in scadenza tra un anno. Lukaku, stagione travagliata ma Mondiale positivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, il Fenerbahce vuole Lukaku: il ds dei turchi arriva in Italia (Fotomac)

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