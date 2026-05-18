In Turchia, il club di calcio sta cercando di rafforzare la propria squadra investendo ingenti somme di denaro. La società ha preso contatti con un noto ex calciatore e dirigente, Maldini, e sta valutando la possibilità di coinvolgere anche due allenatori italiani, uno dei quali ha già lavorato in Italia. Le trattative riguardano sia la cessione di giocatori che la scelta del nuovo staff tecnico, con decisioni ancora in fase di definizione. La strategia mira a migliorare le prestazioni della squadra per la prossima stagione.

Nel calcio le telenovele si risolvono spesso incrociando i destini e, soprattutto, aprendo i portafogli. E a quanto pare, l’ennesima puntata sull’enigma del futuro di Antonio Conte potrebbe clamorosamente spostarsi in Turchia. Fenerbahçe milionario. Come riportato da Tuttomercatoweb, il Fenerbahçe ha deciso di fare sul serio. Stanco di guardare il Galatasaray dettare legge in campionato, il presidente Hakan Safi ha in mente un progetto tecnico ambizioso per spazzare via l’egemonia dei rivali. L’idea è affidare le chiavi del club a Paolo Maldini. L’ex dirigente del Milan avrebbe già avviato i primi contatti per assumere il ruolo di direttore sportivo sulle sponde del Bosforo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fenerbahçe, i milioni turchi chiamano Maldini. E lui vuole portarsi Antonio Conte (o Pioli)

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