Il Fenerbahçe ha manifestato interesse per Romelu Lukaku, attaccante del Napoli. La società turca prevede di incontrare i rappresentanti del club italiano nel weekend per discutere una possibile trattativa. Al momento, non sono stati rivelati dettagli sulle cifre o sulle condizioni dell’eventuale trasferimento. Lukaku, che attualmente gioca nel Napoli, è al centro di questa possibile operazione di mercato.

Sirene turche per l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku. Sull’attaccante belga c’è il Fenerbahçe pronto ad intavolare una trattativa coi partenopei per assicurarsi il calciatore azzurro. Secondo quanto riportato dal portale turco Fotomaç, il Fenerbahçe sarebbe pronto ad accelerare con decisione per assicurarsi Romelu Lukaku. Il direttore sportivo Oguz Cetin è infatti atteso in Italia nel corso del weekend per incontrare il Napoli e cercare di impostare la trattativa per il centravanti belga. Il club azzurro, pur consapevole della scadenza contrattuale fissata tra un anno, non avrebbe alcuna intenzione di svendere il giocatore. Per questo motivo, la società di Aurelio De Laurentiis avrebbe già fatto sapere di non prendere in considerazione offerte al ribasso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Il Fenerbahce vuole Lukaku, previsto incontro col Napoli nel weekend

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