Napoli i senatori hanno fatto una richiesta ad Allegri | spunta il retroscena dallo spogliatoio

Da spazionapoli.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il ritiro in Val di Sole, i senatori dello spogliatoio hanno inviato un messaggio diretto all'allenatore, secondo quanto riportato. La richiesta sarebbe stata trasmessa prima di una partita ufficiale. Non sono stati resi noti i dettagli della comunicazione né le eventuali conseguenze. La notizia circola tra fonti vicine alla squadra, senza conferme ufficiali.

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Massimiliano Allegri riceve un mandato preciso dal Napoli. I senatori dello spogliatoio avrebbero lanciato un messaggio durante il ritiro in Val di Sole, secondo Repubblica. Allegri e la rivoluzione tattica al Napoli: cosa vuole lo spogliatoio. Il cambio di allenatore non rappresenta una transizione graduale. La vecchia guardia azzurra ha preteso una rottura netta su due fronti: la tattica e la preparazione atletica. Durante la prima settimana di ritiro e l’amichevole con l’Arezzo, Allegri ha già impresso la sua impronta, segnalando che il corso precedente appartiene al passato. Non è una scelta di continuità con gli ultimi dodici mesi, ma una vera ripartenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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