Napoli Allegri si è fatto molto apprezzare dai senatori dello spogliatoio

L'allenatore della squadra di calcio è stato apprezzato dai giocatori più esperti dello spogliatoio. Il presidente della società si trova a Dimaro e arriverà martedì sera. A Sky Sport 24 si parla del ritiro estivo del Napoli, con un collegamento dall'area di allenamento condotto dall'inviato. La presenza del presidente è prevista per la serata, mentre il focus rimane sulla preparazione della squadra in vista della nuova stagione.

De Laurentiis martedì sera a Dimaro. A Sky Sport 24 fanno il punto sul ritiro del Napoli. In collegamento da Dimaro c’è l’inviato Massimo Ugolini. Aurelio De Laurentiis arriverà in ritiro a Dimaro martedì sera. Lo ha comunicato Ugolini. Il presidente raggiungerà il quartiere generale in Val di Sole per la prima amichevole contro l’Arezzo in programma il giorno dopo: mercoledì 22 luglio alle 18. Poi prosegue il racconto della giornata. “Oggi Allegri si è fatto sentire in allenamento. Nitide le sue indicazioni ai gruppi di lavoro. Tanto lavoro, sempre anche col pallone”. Poi Ugolini ha parlato dell’infermeria Napoli. “Un po’ di influenza per Vergara, contusione all’anca per Politano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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