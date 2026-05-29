Il club ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Massimiliano Allegri, dopo aver valutato le candidature di entrambi gli allenatori. Il presidente ha inviato richieste di rescissione contrattuale a entrambi i professionisti coinvolti. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con Allegri confermato come nuovo allenatore. La scelta è arrivata dopo un confronto tra le parti e l’analisi delle rispettive situazioni contrattuali. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi e le modalità dell’accordo.

Massimiliano Allegri vince il ballottaggio con Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli. De Laurentiis ha chiesto la rescissione a entrambi gli allenatori, ma ha scelto di affidare il progetto all’ex tecnico della Juventus. La trattativa con Italiano era già avanzata. Come rivela Kiss Kiss Napoli attraverso il direttore Valter De Maggio, l’accordo con l’attuale allenatore del Bologna era completo su tutti i dettagli. Il club partenopeo ha però deciso di cambiare rotta all’ultimo momento, preferendo Allegri nonostante l’intesa già raggiunta con Italiano. Allegri e Italiano: De Laurentiis chiede rescissione a entrambi. Il presidente ha adottato la stessa strategia con i due candidati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “De Laurentiis ha fatto la stessa richiesta!”: Napoli, spunta il retroscena su Allegri e Italiano

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De Laurentiis deve farsi sentire, il Napoli è danneggiato!

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