Calciomercato Napoli pronta un’altra cessione | Ambrosino torna al Modena

Un calciatore lascia il Napoli e torna al Modena. Manca meno di una settimana all’inizio del ritiro a Dimaro, e i partenopei puntano a ridurre la rosa. La cessione di Ambrosino è la prima ufficiale, con il giocatore che torna in prestito nel club emiliano. La squadra azzurra cerca di sfoltire la rosa prima dell’inizio della preparazione, che avverrà tra pochi giorni.

Manca meno di una settimana all’inizio del ritiro del Napoli a Dimaro. L’obiettivo degli azzurri è quello di arrivare in Trentino con più di qualche calciatore in meno, vista la necessità di sfoltire la rosa. Tra i giocatori vicini alla cessione bisogna sicuramente inserire Giuseppe Ambrosino. Napoli, Ambrosino torna al Modena: i dettagli della trattativa. L’attaccante nato a Procida è infatti in procinto di tornare al Modena. A riportarlo, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale di X, è il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira: ” È previsto un incontro la prossima settimana per chiudere l’operazione che porterà Giuseppe Ambrosino dal Napoli al Modena in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione del Modena in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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