Calciomercato Napoli | Ambrosino torna al Modena in prestito con diritto di riscatto

Giuseppe Ambrosino si prepara a tornare al Modena, dove sosterrà le visite mediche domani. L’attaccante arriverà dal Napoli in prestito con diritto di riscatto. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore e l’accordo prevede il trasferimento temporaneo del giocatore. Ambrosino ha già vestito la maglia del Modena in passato e ora riprende l’attività con il club emiliano.

Ambrosino torna al Modena. Come riportato da Gianluca Di Marzio, domani Giuseppe Ambrosino svolgerà le visite mediche col Modena. Arriverà dal Napoli in prestito con diritto di riscatto.. @ModenaFC1912, accordo totale col @sscnapoli per Ambrosino in prestito con diritto di riscatto: domani le visite mediche — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 22, 2026 Per l’attaccante è un ritorno nel club emiliano, dopo aver disputato sei mesi la scorsa stagione. Quindici presenze e due reti per lui, che ha disputato anche i play-off per la promozione in Serie A. Ambrosino e Vergara lo scorso anno erano stati tenuti in rosa dal Napoli, ma solo quest’ultimo è stato riconfermato per tutta la stagione, anche a seguito di diversi infortuni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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