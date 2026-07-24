Una donna di 60 anni ha percorso cinque chilometri contromano sulla Tangenziale, attraversando una galleria, prima di essere fermata dalle pattuglie della Polizia Stradale. Durante la fuga, ha investito un motociclista. La donna ha fatto inversione di marcia improvvisa e ha proseguito in senso opposto fino all’area di servizio, dove è stata fermata. Il motociclista è stato soccorso sul posto. La conducente è stata sottoposta a controlli e denunciata per aver investito un altro veicolo.

Cinque chilometri contromano in Tangenziale, attraversando perfino una galleria, prima che la corsa finisse davanti alle pattuglie della Polizia Stradale. È accaduto ieri pomeriggio a Napoli.Al volante c'era una signora. L’allarme è scattato quando al Centro Operativo della Polizia Stradale sono arrivate le prime segnalazioni di una vettura che procedeva contromano verso Arco Felice e gli agenti si sono precipitati sul posto. Ad intervenire sono stati gli uomini della sottosezione di Fuorigrotta, insieme al personale della viabilità della Tangenziale, che hanno immediatamente predisposto l’intervento riuscendo a intercettare e bloccare l’auto nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, fa inversione sulla Tangenziale e guida contromano per 5 chilometri: donna di 60 anni investe motociclista

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