Napoli Confselp | appalto 118 nel mirino per 65 lavoratori si apre il rischio licenziamento

Notizia in breve

A Napoli, 65 lavoratori del servizio di emergenza territoriale 118 rischiano il licenziamento. L’ASL Napoli 1 ha avviato una nuova procedura comparativa per l’affidamento del servizio, chiedendo l’applicazione della clausola sociale. Tuttavia, l’ente non ha previsto il finanziamento per coprire i costi aggiuntivi di questa clausola, lasciando senza tutela i lavoratori coinvolti. La vicenda ha suscitato reazioni di carattere politico, sindacale e amministrativo.