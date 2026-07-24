Napoli Confselp | appalto 118 nel mirino per 65 lavoratori si apre il rischio licenziamento
A Napoli, 65 lavoratori del servizio di emergenza territoriale 118 rischiano il licenziamento. L’ASL Napoli 1 ha avviato una nuova procedura comparativa per l’affidamento del servizio, chiedendo l’applicazione della clausola sociale. Tuttavia, l’ente non ha previsto il finanziamento per coprire i costi aggiuntivi di questa clausola, lasciando senza tutela i lavoratori coinvolti. La vicenda ha suscitato reazioni di carattere politico, sindacale e amministrativo.
118 Napoli, lavoratori senza tutela: l’ASL Napoli 1 invoca la clausola sociale ma non ne finanzia il costo, 65 lavoratori a rischio. La nuova procedura comparativa dell’ASL Napoli 1 Centro per l’affidamento del servizio di emergenza territoriale 118 apre un caso politico, sindacale e amministrativo destinato a far discutere. Da una parte, l’ASL Napoli 1 inserisce negli atti di gara una clausola sociale finalizzata alla salvaguardia del personale già impiegato nel servizio; dall’altra, determina un fabbisogno economico che, secondo la perizia depositata in giudizio da quattro Organizzazioni di Volontariato campane, risulta gravemente sottostimato e incapace di sostenere il costo reale della manodopera necessaria all’esecuzione del servizio, con un disavanzo stimato di circa 2 milioni di euro per ciascun lotto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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