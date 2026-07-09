Da gennaio a maggio 2026, in Italia si sono registrate 370 vittime di incidenti sul lavoro e in itinere, con una diminuzione del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di queste, 269 sono morte sul posto di lavoro e 101 durante il tragitto casa-lavoro. I lavoratori over 65 e stranieri risultano più a rischio. Il numero di decessi nei primi cinque mesi si conferma inferiore rispetto all’anno precedente, anche se la riduzione si riduce rispetto ai dati precedenti.

MESTRE – Ancora inferiori i decessi nei primi 5 mesi del 2026, ma la riduzione rispetto al 2025 si assottiglia ulteriormente. Il report di maggio registra 370 morti in Italia, di cui 269 in occasione di lavoro e 101 in itinere. Sei le regioni in zona rossa: Puglia, Sicilia, Liguria, Calabria, Trentino-Alto Adige e Veneto. IL COMMENTO AI DATI AGGIORNATI A MAGGIO 2026 “Nei primi cinque mesi del 2026 il numero delle morti sul lavoro è ancora inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma la riduzione si assottiglia ulteriormente rispetto ai dati rilevati nei mesi precedenti. Le 370 vittime registrate a fine maggio, insieme alle 6 regioni in zona rossa e all’aumento delle denunce di infortunio, confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione su formazione e controlli. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Morti sul lavoro in Italia da gennaio a maggio 2026: 370 vittime, -4,1% rispetto al 2025. Over 65 e stranieri i lavoratori più a rischio

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Morti sul lavoro in Italia da gennaio a maggio 2026: 370 vittime, -4,1% rispetto al 2025Ancora inferiori i decessi nei primi 5 mesi del 2026, ma la riduzione rispetto al 2025 si assottiglia ulteriormente. secolo-trentino.com