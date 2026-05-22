Storica azienda in liquidazione i sindacati in allarme | Annunciato licenziamento collettivo 34 lavoratori a rischio
Una lunga azienda in liquidazione si trova in una fase critica, con i sindacati che segnalano un annuncio di licenziamento collettivo che coinvolge 34 lavoratori. La situazione si è discussa durante un incontro tenutosi il 5 maggio tra le rappresentanze sindacali e la direzione dell’azienda, attiva nel territorio ravennate da molti anni. La crisi ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti, che si trovano a rischio di perdere il posto di lavoro.
Una crisi aziendale grave che rischia di far perdere il posto di lavoro a decine di dipendenti. Il 5 maggio si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil e la direzione di Mazzotti Srl, storica realtà produttiva presente sul territorio ravennate da oltre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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