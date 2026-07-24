Napoli a breve la presentazione di Allegri e del suo staff – LIVE

Da ilnapolista.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massimiliano Allegri ha partecipato a una conferenza stampa di presentazione del suo staff, trasmessa dal campo di Carciato. Durante l'incontro, ha illustrato i nomi e le funzioni dei componenti del suo team tecnico. La presentazione sarà ufficialmente annunciata a breve. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo ai dettagli dello staff o ai tempi di comunicazione ufficiale.

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Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa di presentazione dello staff dal campo di Carciato. Le sue parole. Le parole di Allegri. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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