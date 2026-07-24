Napoli a breve la presentazione di Allegri e del suo staff – LIVE

Notizia in breve

Massimiliano Allegri ha partecipato a una conferenza stampa di presentazione del suo staff, trasmessa dal campo di Carciato. Durante l'incontro, ha illustrato i nomi e le funzioni dei componenti del suo team tecnico. La presentazione sarà ufficialmente annunciata a breve. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo ai dettagli dello staff o ai tempi di comunicazione ufficiale.