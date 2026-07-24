napoli oggi a dimaro la presentazione dello staff tecnico di allegri

Notizia in breve

Oggi il Napoli ha svolto una doppia seduta di allenamenti nel ritiro pre-season a Dimaro-Folgarida, che durerà fino al 27 luglio. La prima sessione è iniziata alle 10 presso la Ski.it Arena, sotto la guida del nuovo tecnico. La presentazione dello staff tecnico di Allegri si è svolta nello stesso luogo.