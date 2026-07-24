Napoli oggi a Dimaro la presentazione dello staff tecnico di Allegri
Oggi il Napoli ha svolto una doppia seduta di allenamenti nel ritiro pre-season a Dimaro-Folgarida, che durerà fino al 27 luglio. La prima sessione è iniziata alle 10 presso la Ski.it Arena, sotto la guida del nuovo tecnico. La presentazione dello staff tecnico di Allegri si è svolta nello stesso luogo.
Doppia seduta di allenamenti oggi per il Napoli, in ritiro pre season a Dimaro-Folgarida fino al 27 luglio. Il via alle 10 alla Ski.it Arena agli ordini di mister Massimiliano Allegri. In mattinata è prevista anche la presentazione ufficiale dello staff tecnico e a seguire la consueta sessione di autografi con due calciatori. Il secondo allenamento della giornata inizierà alle 17.30 e in serata 'Notti azzurre' con la proiezione in piazza del film 'Odissea'. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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