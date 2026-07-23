napoli domani la presentazione di allegri e il suo staff

Domani sarà presentato ufficialmente l’allenatore e il suo staff del Napoli. La prima conferenza di presentazione si era svolta il 14 luglio al Teatro San Carlo. L’evento di domani rappresenta un’altra occasione per Allegri di confrontarsi con i giornalisti e i tifosi.

Dopo la prima conferenza di presentazione tenutasi il 14 luglio al Teatro San Carlo, ecco che Massimiliano Allegri avrà di nuovo modo di incontrare stampa e tifosi. Questa volta la cornice sarà il campo di Carciato. Infatti, il tecnico sarà presentato a stampa e tifosi al termine della seduta di allenamento mattutina. Napoli, la presentazione di Allegri. La notizia è stata riportata da CalcioNapoli 24. Il nuovo allenatore del Napoli sarà infatti presentato finalmente a stampa e tifosi domani, dopo la seduta di allenamento mattutina sul campo di Carciato. Un bel modo per entrare in contatto con colui che guiderà i partenopei nell’anno del centenario azzurro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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