Il 1° agosto il Napoli compie 100 anni e la città si tinge di azzurro per festeggiare. La giornata è dedicata interamente al colore della squadra, con eventi organizzati in collaborazione tra Regione e Comune.

Il 1° agosto il Napoli spegne 100 candeline. E lo fa nel suo colore. Per il Centenario del Club la città si trasforma in un palcoscenico unico. Un giorno intero dedicato all’azzurro, organizzato insieme a Regione Campania e Comune di Napoli. Non una semplice festa: un racconto corale tra sport, musica, arte e tradizione per celebrare il legame che da un secolo tiene insieme squadra, città e popolo. Si parte alle 19:26 da Piazza Carità. Non a caso. È lì che affondano le radici del Napoli, nella sua prima sede. Il via ufficiale sarà segnato da due simboli: il suono delle campane di cento chiese e una nuvola di fumo azzurro che colorerà il cielo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Napoli 100, il 1° agosto la città diventa azzurra: festeggiamenti per il compleanno della squadra

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