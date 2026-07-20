Il Calcio Napoli compie 100 anni e il 1° agosto 2026 si terrà una celebrazione nel centro della città. La giornata includerà una parata della squadra e uno spettacolo in piazza del Plebiscito. La manifestazione è stata annunciata come evento principale per commemorare il centenario del club, fondato nel 1926. La città si prepara ad accogliere tifosi e cittadini per questa ricorrenza.

Napoli si prepara a celebrare i 100 anni del Calcio Napoli. La festa per il Centenario del club, fondato nel 1926, si terrà sabato 1° agosto 2026 con una grande manifestazione nel cuore della città. Il programma, come riporta Fanpage, prevede una parata celebrativa in costume da piazza Carità a piazza del Plebiscito, con carri, sbandieratori e la partecipazione dei Gigli di Barra e di Nola. Una scelta diversa rispetto al Lungomare Caracciolo, che aveva ospitato i festeggiamenti per il quarto scudetto. Il momento centrale sarà lo spettacolo in piazza del Plebiscito, in programma nell’emiciclo davanti al colonnato della Basilica di San Francesco di Paola, dalle 21:30 fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Calcio Napoli, festa per i 100 anni il 1° agosto: parata azzurra e show in piazza del Plebiscito

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