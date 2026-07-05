Repubblica | Napoli il Centenario illumina la città | il 1° agosto una Notte Azzurra tra spettacoli e leggende
Il 1° agosto, Napoli si accende con una Notte Azzurra per il Centenario del club. La città si riempie di luci, con spettacoli e installazioni che coinvolgono piazze e strade principali. Tifosi, cittadini e visitatori si radunano per celebrare in modo diffuso, tra eventi e luci che illuminano i luoghi simbolici del centro storico. La festa si svolge tra musica, fuochi d'artificio e momenti di condivisione lungo le vie più rappresentative.
Napoli si prepara a vivere una notte destinata a entrare nella storia. Come racconta la Repubblica Napoli, il 1° agosto, giorno simbolo del Centenario del club azzurro, la città ospiterà una grande festa che coinvolgerà tifosi, cittadini e turisti con spettacoli, installazioni e celebrazioni diffuse nei luoghi più iconici del capoluogo campano. Secondo la Repubblica Napoli, l’organizzazione dell’evento procede in stretta collaborazione tra la SSC Napoli, il Comune e la Regione Campania. La società di Aurelio De Laurentiis ha ottenuto l’illuminazione in azzurro dei principali monumenti cittadini, che diventeranno protagonisti di una spettacolare scenografia arricchita anche dalla tecnologia del video mapping, capace di trasformare edifici e superfici in grandi schermi tridimensionali con immagini dedicate alla storia del club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
In onda tra le onde: “Una città azzurra” chiude la stagione tra i riflessi del Golfo di NapoliLa trasmissione “Una città azzurra” ha concluso la stagione a bordo della Motonave Patrizia nel Golfo di Napoli, con il Vesuvio sullo sfondo.
Repubblica: “Napoli, il Centenario tra passione e business: De Laurentiis prepara un anno di celebrazioni”Il club di calcio di Napoli si avvicina al centenario, previsto per il 1° agosto 2026.
Si parla di: Napoli, una notte azzurra per il Centenario: grande festa in città.
Cento anni del Napoli, il primo agosto una notte di festaLe celebrazioni per il centenario partiranno nel pomeriggio e si svilupperanno in diverse zone della città. Coinvolti artisti e leggende del calcio ... rainews.it
Napoli, una notte azzurra per il centenario: grande festa in cittàL’idea a cui sta lavorando il club con la collaborazione del Comune e della Regione Campania per l’anniversario del primo agosto ... msn.com