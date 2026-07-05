Repubblica | Napoli il Centenario illumina la città | il 1° agosto una Notte Azzurra tra spettacoli e leggende

Notizia in breve

Il 1° agosto, Napoli si accende con una Notte Azzurra per il Centenario del club. La città si riempie di luci, con spettacoli e installazioni che coinvolgono piazze e strade principali. Tifosi, cittadini e visitatori si radunano per celebrare in modo diffuso, tra eventi e luci che illuminano i luoghi simbolici del centro storico. La festa si svolge tra musica, fuochi d'artificio e momenti di condivisione lungo le vie più rappresentative.