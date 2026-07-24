Nadeshiko Chronicles #21 – Meiko Satomura
Il 29 aprile 2025, al Korakuen Hall di Tokyo, Meiko Satomura si è ritirata dal wrestling professionistico. Aveva 45 anni e una carriera durata trent’anni.
Il 29 aprile 2025, al Korakuen Hall di Tokyo, Meiko Satomura si ritirò dal wrestling professionistico. Aveva quarantacinque anni. Aveva combattuto per trent’anni esatti. L’ultimo match fu una sconfitta — o meglio, un pareggio nel match improvvisato che seguì il match di ritiro ufficiale, un handicap due contro cinque che nessuno aveva pianificato e che lei accettò perché era così che si concludevano le carriere nel wrestling giapponese: non con la cerimonia ordinata e commovente, ma con il ring che non smetteva di chiamarti anche quando avevi già detto addio. Dopo il pareggio, si ritirò formalmente. Abbracciò le avversarie e le colleghe. Disse quello che si dice in questi momenti — che era stato un onore, che avrebbe continuato a servire il wrestling in altro modo, che la Sendai Girls continuava. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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