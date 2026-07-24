Il 29 aprile 2025, al Korakuen Hall di Tokyo, Meiko Satomura si ritirò dal wrestling professionistico. Aveva quarantacinque anni. Aveva combattuto per trent’anni esatti. L’ultimo match fu una sconfitta — o meglio, un pareggio nel match improvvisato che seguì il match di ritiro ufficiale, un handicap due contro cinque che nessuno aveva pianificato e che lei accettò perché era così che si concludevano le carriere nel wrestling giapponese: non con la cerimonia ordinata e commovente, ma con il ring che non smetteva di chiamarti anche quando avevi già detto addio. Dopo il pareggio, si ritirò formalmente. Abbracciò le avversarie e le colleghe. Disse quello che si dice in questi momenti — che era stato un onore, che avrebbe continuato a servire il wrestling in altro modo, che la Sendai Girls continuava. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nadeshiko Chronicles #21 – Meiko Satomura

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