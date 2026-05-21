Nadeshiko Chronicles #02 – Aiko Kyo

Da zonawrestling.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo episodio di Nadeshiko Chronicles, intitolato Aiko Kyo, si affronta un aspetto spesso trascurato nel racconto del wrestling. La narrazione si concentra sui dettagli e sui contesti che circondano gli atleti, piuttosto che sui nomi stessi. La storia del wrestling, come molte altre, tende a privilegiare le figure principali, lasciando in secondo piano gli elementi che contribuiscono a costruire il quadro più ampio di questa disciplina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è un dettaglio che la storia del wrestling tende a dimenticare, perché la storia del wrestling — come quasi tutte le storie — preferisce i nomi ai contesti. Il 15 ottobre 1970, quando Aiko Kyo salì sul ring di Tokyo e sconfisse l’americana Marie Vagnone per il titolo WWWA, non stava solo vincendo una cintura. Stava chiudendo un cerchio che aveva impiegato sedici anni ad aprirsi, e aprendo al tempo stesso un orizzonte che avrebbe richiesto decenni a essere attraversato per intero. La cintura rossa — così veniva chiamata,  akai bando, per il colore scarlatto della sua pelle di cuoio, colore che sarebbe diventato uno dei più riconoscibili del wrestling femminile mondiale — aveva radici americane, profonde e intricate come quelle di una pianta straniera trapiantata in terra diversa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

nadeshiko chronicles 02 8211 aiko kyo
© Zonawrestling.net - Nadeshiko Chronicles #02 – Aiko Kyo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Nadeshiko Chronicles #01 – Yukiko Tomoe

Koo Kyo Hwan e Go Youn Jung: il nuovo drama tra fallimento e speranzaIl nuovo drama JTBC intitolato We Are All Trying Here si prepara al debutto televisivo fissato per il 18 aprile alle ore 22:40 KST, svelando i primi...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web