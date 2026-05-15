C’è una fotografia che non esiste, e questa è forse la sua storia più vera. Non ci sono immagini documentate del momento preciso in cui Yukiko Tomoe, la sera del 10 marzo 1968, toccò con le spalle il tatami di un palazzetto giapponese e poi si rialzò — non sconfitta, ma vincitrice, cintura alla vita, primo titolo mondiale della storia del wrestling femminile nipponico tra le mani. La macchina fotografica c’era, con ogni probabilità. Ma nessuno sapeva ancora che stava guardando la storia. Questo è il paradosso di certe vite: diventano leggendarie nel momento esatto in cui nessuno le sta prendendo abbastanza sul serio. Il Giappone che la Formò. Per capire Yukiko Tomoe bisogna prima capire il Giappone in cui nacque, il 1 novembre 1935. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nadeshiko Chronicles #01 – Yukiko Tomoe

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