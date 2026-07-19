Due grandi artisti italiani, Lucio Dalla e Lucio Battisti, sono nati a un giorno di distanza nel marzo del 1943. Dalla è nato il 4 marzo, Battisti il 5 marzo. Entrambi hanno lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale italiano, con una carriera ricca di successi e canzoni iconiche. La loro influenza è ancora evidente oggi, e il loro contributo musicale viene ricordato attraverso eventi e omaggi.

Ci sono meno di 24 ore tra la nascita di Lucio Dalla e Lucio Battisti: il primo nasce il 4 marzo 1943, il secondo il 5 marzo. Due vite, due percorsi artistici straordinari, un’eredità musicale che continua a emozionare generazioni. Con "Lucio&Lucio", la compagnia ScheriANIMAndelli rende omaggio ai due grandi cantautori italiani attraverso un concerto-spettacolo che intreccia musica e racconto. Le loro canzoni più amate si alternano ad aneddoti, curiosità e frammenti delle loro vite, restituendo uno spaccato della nostra storia. Lo show va in scena alle 21,30 di stasera nel cortile del Broletto (i biglietti costano 10 euro intero e 8 ridotto). La serata è inserita nella seconda edizione di "Fatti di musica e parole", la rassegna di spettacoli e concerti diffusi sul territorio curata dal Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Fatti di musica“. Omaggio a Dalla e Lucio Battisti

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Omaggio a Lucio Battisti

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