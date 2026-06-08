Settimana di grandi appuntamenti musicali a San Mauro tra hit anni ' 70 e l' omaggio a Lucio Dalla

Martedì 9 giugno, alla San Mauro Music Arena, si svolge il concerto dei Fuoritempo. La band propone un repertorio di successi degli anni '70 e '80, con un'esibizione dal vivo che richiama la musica di quel periodo. L'evento apre una settimana di appuntamenti musicali a San Mauro Mare, caratterizzata anche da altri spettacoli serali e un omaggio dedicato a Lucio Dalla.

San Mauro Mare si prepara a un'altra settimana ricca di eventi. Ad aprire il cartellone degli spettacoli serali sarà, martedì 9 giugno, il concerto live dei Fuoritempo alla San Mauro Music Arena, un viaggio nostalgico ed energico tra i grandi successi degli anni '70 e '80. Mercoledì 10 giugno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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TRA CORIANDOLI E MUSICA SFILANO I CARRI DA BURANO A CHIRIGNANO | 11/02/2026

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