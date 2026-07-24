La terza edizione di “Musica al Castello 2026” si è conclusa con il concerto di Anastasio e dei Casino Royale, dopo otto serate che hanno attirato numeroso pubblico. La rassegna ha portato sul palco artisti come Oyoshe e Speaker Cenzou, contribuendo a rendere le serate estive napoletane eventi di grande richiamo. La manifestazione si avvia così verso il suo finale, confermando l’interesse per gli appuntamenti musicali organizzati nel castello.

Musica al Castello 2026: dopo otto serate di grande successo di pubblico, si chiude con Anastasio, Oyoshe, Speaker Cenzou e i Casino Royale. Si avvia verso il gran finale la terza edizione di “Musica al Castello 2026”, la rassegna che ha trasformato le notti estive napoletane in un palcoscenico di straordinario richiamo. Infatti dopo otto. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Musica al Castello 2026, con Anastasio e i Casino Royale si chiude la terza edizione

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